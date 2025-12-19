TEMAS DE HOY:
Comunidad

Refuerzan control sanitario en comunidades de El Torno tras sospecha de dengue

Autoridades indicaron que  se coordinan acciones para el bloqueo epidemiológico en el lugar para evitar posibles contagios.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

19/12/2025 14:42

Refuerzan control sanitario en comunidades de El Torno tras sospecha de dengue. FOTO: RRSS
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Brigadas de fumigación y personal de salud se desplegarán en el municipio de El Torno como parte de las acciones preventivas para evitar la propagación de enfermedades, luego de reportarse una sospecha de dengue en la comunidad El Cafetal Monte Verde.

La doctora Mónica Martínez informó que se tiene previsto el ingreso de brigadas sanitarias a esta comunidad, con el objetivo de realizar fumigación y control epidemiológico. Si bien la zona no fue afectada directamente por las riadas, quedó aislada, lo que incrementa el riesgo sanitario.

Hasta El Torno llegaron cuatro ambulancias gestionadas a través del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y el Ministerio de Salud. Hoy ingresaron dos brigadas médicas junto a diez profesionales de salud, quienes continúan brindando asistencia médica a la población.

Se está coordinando el bloqueo epidemiológico en el lugar para evitar posibles contagios. Posteriormente, se realizará una nueva evaluación médica para verificar que la sospecha de dengue haya sido completamente controlada.

 

 

