La Alcaldía intensificó los controles en los mercados de la ciudad con el objetivo de garantizar precios justos y la calidad de los productos que consume la población. El operativo está a cargo del Departamento de Control de Productos y Servicios, en coordinación con Defensa al Consumidor.

Pedro Galarza, responsable del área, informó que se está notificando a cada puesto para que exhiba de manera visible la lista de precios, permitiendo que la población conozca el costo de cada corte y evite cobros indebidos. Asimismo, se está exigiendo el cumplimiento de las normas de inocuidad, verificando la fecha de caducidad y el estado de los productos que se comercializan.

"La finalidad de estos operativos es realizar un trabajo preventivo, evitando que los ciudadanos adquieran productos en mal estado que puedan afectar su salud" explicó Galarza . En ese marco, el personal municipal está visitando todos los centros de abastecimiento de la ciudad.

Durante la mañana de este miércoles, los controles se realizaron en el mercado Los Pozos antiguo, donde además se verificó que las balanzas se encuentren debidamente calibradas, garantizando que el peso cobrado sea el correcto.

Las inspecciones continuarán en distintos mercados para proteger los derechos del consumidor y asegurar condiciones adecuadas de venta.



Mira la programación en Red Uno Play