¡Te juro que daré todo de mí! Fallecimiento de Naoki Ishida consterna a sus fans y colegas

Varios artistas, y colegas de trabajo inundan las redes con mensajes de pesar por el fallecimiento del cantante del grupo Explosión Cumbiera, Naoki Ishida, quien habría fallecido en esta jornada.

La última publicación en su cuenta de Facebook, la habría realizado el pasado 10 de septiembre, en la misma posteó una fotografía junto a un texto. “¡Te juro que daré todo de mí! Para seguir, escribiendo el cuento”, se lee en la publicación.

Arcani Eventos Show, promotora de artistas a través de sus páginas oficiales dio la información.

Aunque aún se desconocen las causas de su deceso sus fans quedaron consternados. Se espera que en las próximas horas la familia se pronuncie respecto al hecho.

Claudio Armando exvocalista del grupo Los Capos, y actual voz del grupo La Pantera, la cantante Beby Aponte Barba, entre otros artistas postearon sus condolencias.

