El mundo de la cumbia boliviana se despide de Naoki Ishida, el talentoso vocalista de Explosión Cumbiera, quien falleció recientemente. El artista, de 27 años, tuvo su última presentación el pasado fin de semana en el departamento de La Paz, un día antes de que se diera a conocer la triste noticia de su muerte.

Un fin de semana lleno de música

Según la agenda del grupo, Explosión Cumbiera tuvo un fin de semana lleno de presentaciones. El viernes, la banda se presentó en Vinto, Cochabamba, y en la discoteca Babylon. El sábado, el grupo continuó su gira en el municipio de Viacha y en El Alto, donde tocaron en un bautizo, entre otros eventos. También se presentaron en La Paz.

Naoky Ishida: la última presentación del vocalista de Explosión Cumbiera

Los videos de sus últimos shows muestran a Naoki en su elemento: un artista alegre, enérgico y entregado a su público. Las grabaciones, que se han vuelto virales, lo muestran compartiendo con la audiencia, que lo aplaudió y coreó sus canciones hasta el final.

La noticia de su muerte ha dejado un vacío inmenso en el género, pero el legado de Naoki, su música y su pasión por el escenario perdurarán en la memoria de sus seguidores.

Mira la programación en Red Uno Play