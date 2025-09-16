TEMAS DE HOY:
Falleció Naoki Ishida: El día que le cantó a su hermano y conmovió a su público

El cantante Naoki Ishida falleció recientemente. En julio pasado, rindió un emotivo homenaje a su hermano Hiroshi, quien también había perdido la vida.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/09/2025 23:10

Bolivia

Este lunes, la promotora Arcani Eventos Show confirmó a través de su página oficial el fallecimiento del cantante Naoki Ishida, una noticia que ha conmocionado profundamente a sus seguidores y al mundo artístico.

Aunque aún se desconocen las causas de su deceso, muchos han comenzado a recordar algunos de los momentos más significativos del artista en los últimos meses.

En julio pasado, durante la verbena paceña, Naoki rindió un emotivo homenaje a su hermano Hiroshi, conocido como “Ocasional Talento”, quien también había fallecido tiempo antes.

En esa ocasión, interpretó la canción Buen tipo, dedicándola a su memoria frente a un público conmovido.

 

