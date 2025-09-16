TEMAS DE HOY:
incendio en restaurante Atropello a una mujer Droga

31ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

Consternación en la música boliviana: muere Naoki Ishida, vocalista de Explosión Cumbiera

A través de la página oficial de Arcani Eventos Show, promotora de artistas dieron la información sobre el fallecimiento del cantante Naoki Ishida, quien habría perdido la vida en esta jornada.

Jhovana Cahuasa

15/09/2025 23:26

Foto: Redes Sociales.
La Paz

Escuchar esta nota

Este lunes a través de la página oficial de Arcani Eventos Show, promotora de artistas dieron la información sobre el fallecimiento del cantante Naoki Ishida, quien habría perdido la vida.

Aunque aún se desconocen las causas de su deceso sus fans quedaron consternados. Se espera que en las próximas horas la familia se pronuncie respecto al hecho.

Naoki sufrió la pérdida de su hermano Hiroshi, más conocido como Ocasional Talento, hace meses atrás hecho que dejó con mucho dolor a su familia.

Claudio Armando exvocalista del grupo Los Capos, y actual voz del grupo La Pantera, publicó un post dedicado a Naoki Ishida, informando sobre su deceso y rindiéndole un homenaje.

“Fuiste un gran amigo, un gran músico y sobre todo llevaste tu música a muchos corazones…  Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos”, se lee en el post.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD