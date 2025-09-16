Consternación en la música boliviana: muere Naoki Ishida, vocalista de Explosión Cumbiera

Este lunes a través de la página oficial de Arcani Eventos Show, promotora de artistas dieron la información sobre el fallecimiento del cantante Naoki Ishida, quien habría perdido la vida.

Aunque aún se desconocen las causas de su deceso sus fans quedaron consternados. Se espera que en las próximas horas la familia se pronuncie respecto al hecho.

Naoki sufrió la pérdida de su hermano Hiroshi, más conocido como Ocasional Talento, hace meses atrás hecho que dejó con mucho dolor a su familia.

Claudio Armando exvocalista del grupo Los Capos, y actual voz del grupo La Pantera, publicó un post dedicado a Naoki Ishida, informando sobre su deceso y rindiéndole un homenaje.

“Fuiste un gran amigo, un gran músico y sobre todo llevaste tu música a muchos corazones… Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos”, se lee en el post.

