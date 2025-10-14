VIDEO | Daniel Agostini rinde homenaje a Naoki Ishida con la emotiva canción “La Cita”

La canción elegida fue “La Cita”, un clásico romántico que Agostini interpretó con profunda emoción, recordando los momentos compartidos con el artista boliviano, quien falleció recientemente y dejó un vacío en el corazón de sus seguidores.

En el video se observa la interacción de Agostini junto a los integrantes del grupo Explosión Cumbiera, quienes cantan partes de la canción. Lo más impresionante es la fusión que hace el grupo con la propia voz de Naoki Ishida, en un videoclip que llenó de nostalgia a sus seguidores.

Naoki Ishida fue reconocido por su carisma y por ser uno de los grandes representantes de la cumbia. Su partida generó gran conmoción en el ámbito musical, especialmente entre los grupos con los que compartió escenario en Bolivia, Argentina y otros países de la región.

Mira la programación en Red Uno Play