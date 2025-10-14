¡Que viva el amor! Génesis sorprendió y pidió la mano de Yara Gasaui durante su presentación

Para cerrar una noche llena de emociones, fue el turno de Génesis y la academia de baile Factory, quienes interpretaron la romántica canción “Perfect” del artista Ed Sheeran, una coreografía que el famoso dedicó al amor de su vida, Yara Gasaui.

Desde el inicio, la presentación transmitió puro sentimiento. La puesta en escena conmovió no solo al público y a los jueces, sino especialmente a Yara, quien observaba emocionada desde el público sin imaginar lo que estaba por suceder.

En medio del número, Génesis detuvo la coreografía, se acercó a Yara, la invitó al escenario, le cantó de cerca y, ante la mirada de todos, se arrodilló para pedirle matrimonio.

El público estalló en aplausos y gritos de emoción, mientras Yara, entre lágrimas, respondió con un contundente “¡Sí!”.

“Es la mujer de mi vida y para toda mi vida, Bolivia. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo, te amo y que seamos felices toda la vida”, expresó Génesis con la voz entrecortada.

Los jueces también se dejaron llevar por la emoción del momento. Tito Larenti felicitó a la pareja y les deseó lo mejor en esta nueva etapa:

“Fue un momento único, lleno de amor y de entrega. Felicidades a los dos”.

Gabriela Zegarra, visiblemente conmovida, destacó la ternura de la propuesta y deseó una vida llena de bendiciones para la pareja:

“La presentación fue emotiva y espectacular. Que tengan una boda de ensueño y que los hijos sean una bendición”.

Por su parte, Rodrigo Massa resaltó que el amor se sintió en cada detalle de la coreografía:

“No solo fue una actuación, fue amor real en escena. Se notó en todos los bailarines”.

Finalmente, Elka Meyer confesó haberse emocionado hasta las lágrimas y valoró el compromiso del equipo, que logró mantener la sorpresa hasta el final:

“Se notaba el nerviosismo, pero todo valió la pena. Fue un final de ensueño”.

Así, entre aplausos, emoción y lágrimas de felicidad, Génesis y Yara sellaron su historia de amor sobre el escenario de La Gran Batalla.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

