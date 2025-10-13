¡Bienvenido! Josema se une al equipo de Sabores Bolivianos desde Cochabamba

Con una “patadita” de la buena suerte, Josema recibió el delantal de Sabores Bolivianos en Cochabamba y, desde este lunes, se convierte en la nueva imagen del programa en la Llajta.

El influencer asume la misión de mostrar la amplia gastronomía cochabambina desde todos sus rincones: recorrerá mercados, restaurantes y lugares populares donde la gente comparte los platos más tradicionales y deliciosos de la región.

Diana Verduguéz, presentadora de El Mañanero y quien hasta ahora recorrió la ciudad mostrando sus propuestas gastronómicas, fue la encargada de darle la bienvenida a Josema en uno de los mercados céntricos de Cochabamba.

“Estoy con los pelos de punta, de verdad, no puedo creer la gran responsabilidad que me estás dando, Dianita”, expresó emocionado Josema al recibir la posta del programa.

El nuevo integrante promete jornadas llenas de diversión, sabor y entretenimiento, visitando y descubriendo lo mejor de la gastronomía valluna.

Mira la programación en Red Uno Play