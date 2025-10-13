TSE solicita provisión de combustible para el traslado de material electoral a las regiones

Ante la solicitud de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) sobre el abastecimiento de combustible necesario para el traslado del material electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió las notas oficiales correspondientes para garantizar la dotación de carburantes a la institución.

“Vamos a solicitar reuniones, porque las instancias encargadas del tema del combustible tienen que garantizar la provisión a todos los vehículos del Órgano Electoral. Vamos a hacer las gestiones necesarias para que ningún elemento, incluido el combustible, altere el cronograma que tenemos establecido”, indicó el vocal del TSE, Gustavo Ávila.

La autoridad remarcó que el abastecimiento debe realizarse en los tiempos previstos, ya que el proceso electoral se rige por plazos estrictos.

“Vamos a exigir que esta provisión sea prioritaria. Tenemos que distribuir material en todo el país y las instituciones competentes deben comprender que nuestro cronograma no puede ser alterado, especialmente en regiones alejadas donde los desplazamientos son más complejos. Por lo tanto, exigimos que la provisión de combustible para los vehículos del Órgano Electoral se realice de manera inmediata”, sostuvo Ávila.

