Economía

Ministro de Economía asegura presupuesto para compra de combustibles

La semana pasada, el presidente de YPFB advirtió que no se podrá cubrir toda la demanda de combustibles por falta de divisas del Ministerio de Economía.

Hans Franco

13/10/2025 18:06

La Paz

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este lunes que los recursos destinados a la compra de combustibles están garantizados, y explicó que el presupuesto asignado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contempla no solo la importación de carburantes, sino también otras áreas estratégicas del sector hidrocarburífero.

“El presupuesto que tiene YPFB… a ellos hay que preguntarles cuánto requieren por mes o por semestre, pero todo el presupuesto está garantizado, no solamente para compra de combustible. Es para exploración, para pago de titulares; o sea, no es solo un monto para compra de combustibles”, declaró Montenegro.

La pasada semana el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dijo que en los siguientes días no se podrá abastecer al 100% los requerimientos de combustible debido a que el Ministerio de Economía no asigna las divisas para poder importar los carburantes. Al momento se registran largas filas en las estaciones de servicio.

