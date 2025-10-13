Ministro de Economía asegura presupuesto para compra de combustibles

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este lunes que los recursos destinados a la compra de combustibles están garantizados, y explicó que el presupuesto asignado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contempla no solo la importación de carburantes, sino también otras áreas estratégicas del sector hidrocarburífero.

“El presupuesto que tiene YPFB… a ellos hay que preguntarles cuánto requieren por mes o por semestre, pero todo el presupuesto está garantizado, no solamente para compra de combustible. Es para exploración, para pago de titulares; o sea, no es solo un monto para compra de combustibles”, declaró Montenegro.

La pasada semana el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dijo que en los siguientes días no se podrá abastecer al 100% los requerimientos de combustible debido a que el Ministerio de Economía no asigna las divisas para poder importar los carburantes. Al momento se registran largas filas en las estaciones de servicio.

Mire el video:

