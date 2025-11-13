¿Pique macho con mayonesa? La polémica que encendió a los cocineros en Sabores Bolivianos

Desde el corazón gastronómico de Bolivia, Cochabamba, llegó al programa Sabores Bolivianos uno de los platos más emblemáticos y desafiantes del país: el pique macho.

Esta explosiva combinación de papas fritas, carne de res jugosa, chorizo, locoto y condimentos es un ícono de la cocina nacional, famoso por su sabor intenso y su picante inconfundible.

Pero lo que empezó como una demostración culinaria terminó convirtiéndose en un debate apasionado: ¿el pique macho puede servirse con mayonesa, kétchup o mostaza?

“Por favor, no le pongan mayonesa, kétchup ni mostaza, porque eso no tiene el pique macho”, exclamó Coco Chizaka, invitado especial del programa.

El presentador Alan intentó mediar señalando que “todo depende del gusto de cada persona”, pero Chizaka fue tajante:

“¡Si no tiene locoto, no es pique macho!”

El momento provocó risas en el set, pero también despertó un tema que muchos cochabambinos consideran casi sagrado: la autenticidad del plato tradicional.

Entre bromas, cuchillos y sartenes, los cocineros prepararon un pique macho espectacular, manteniendo la receta clásica: papas crocantes, carne jugosa, chorizo dorado y locoto picante.

Y aunque el sabor fue indiscutible, la pregunta quedó en el aire…

¿Y tú qué opinas?

¿El pique macho con aderezos o sin ellos?

