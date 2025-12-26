COB y magisterio urbano marcharán este viernes en La Paz exigiendo la abrogación del DS 5503

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó que las organizaciones afiliadas resolvieron mantener las movilizaciones hasta lograr la abrogación del Decreto Supremo 5503, el cual dispone, entre otras medidas, la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.

“No hay nada que festejar. Estamos lejos de nuestras familias y tenemos que hacer ese sacrificio. Tenemos que socializar y hacer conocer al pueblo boliviano que las medidas adoptadas mediante este decreto, lamentablemente, significan la enajenación de nuestros recursos naturales”, manifestó Argollo.

El dirigente señaló que en las próximas horas se definirán nuevas acciones para ser escuchados por el Gobierno y no descartó una mayor radicalización de las protestas, aunque afirmó que el sector mantiene su predisposición al diálogo.

A estas movilizaciones se sumará la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), afiliada a la COB, cuyos dirigentes anunciaron una marcha para este viernes 26 de diciembre.

El magisterio urbano rechaza el congelamiento salarial previsto para la gestión 2026, establecido en el decreto, argumentando que el incremento del costo de la canasta familiar ha afectado gravemente al bolsillo de las familias bolivianas.

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, cuestionó la postura del sector movilizado, señalando que el intento de diálogo se vio empañado por hechos de violencia, como el intento de ingresar a la Plaza Murillo portando cachorros de dinamita.

Asimismo, afirmó que cualquier proceso de diálogo no puede darse bajo imposiciones, aunque aseguró que el Gobierno respeta el derecho a la protesta y las garantías constitucionales de los movilizados.

Mira la programación en Red Uno Play