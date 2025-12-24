Juguetes, música y sonrisas: así se vivió el Bus de la Alegría de Red Uno en Cochabamba

La magia de la Navidad volvió a sentirse en Cochabamba con el Bus de la Alegría de Red Uno, que este año reunió a casi 4.000 niños en el principal escenario de Alice Park, donde desde muy temprano se vivió una jornada llena de emoción, música y sonrisas.

Un nuevo año, la campaña navideña cumplió los sueños de miles de pequeños que llegaron acompañados de sus padres para disfrutar de un espectáculo preparado con mucho cariño por el equipo de El Mañanero.

“Esperamos que hoy la pasen increíble junto a nosotros. ¿Quiénes quieren juguetes?”, expresaban los presentadores, desatando la alegría de los niños y la emoción de las familias presentes.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de refrigerios, baile, artistas invitados y un show especial dedicado a los más pequeños. La llegada de Papá Noel fue uno de los momentos más esperados, generando aplausos y gritos de felicidad.

“Venimos desde la laguna, salimos desde las cinco de la mañana. Muy buen trabajo de Red Uno, yo traigo a mi hija desde hace tres años”, comentó uno de los padres que asistió al evento.

El espectáculo también contó con el apoyo de Alice Park y su cuerpo de baile, que animaron la mañana y acompañaron cada presentación. Como cierre, se entregaron más de 4.000 juguetes, repartidos con amor y dedicación para celebrar la Navidad junto a los niños.

Desde Red Uno Cochabamba, se agradeció especialmente el apoyo de las empresas solidarias que se sumaron a esta iniciativa, haciendo posible una jornada inolvidable y llena de esperanza para miles de familias.

Mira la programación en Red Uno Play