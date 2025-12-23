¡Atención familias! Último día para sumarte al Bus de la Alegría de Red Uno en Cochabamba

La magia de la Navidad ya se vive en Cochabamba y Red Uno se prepara para uno de los eventos más esperados del año: el Bus de la Alegría. La actividad se realizará este miércoles 24 de diciembre, desde las 06:00 hasta las 09:30, en Alice Park, donde se espera la asistencia de miles de niños y familias.

Como parte de la organización, este martes 23 de diciembre es el último día para que las familias dejen las cartitas navideñas y reciban los tickets que permitirán a los pequeños participar del evento. Durante toda la jornada, el punto habilitado continúa recibiendo cartas.

Un evento lleno de ilusión

Desde muy temprano, el Bus de la Alegría recibirá a niños, mamás y papás con un espectáculo pensado especialmente para ellos. Habrá grupos musicales en vivo, shows de magia, payasos, animación, juegos y muchas sorpresas, además de la entrega de regalos recolectados durante toda la campaña navideña de Red Uno.

También se ofrecerán refrigerios para los más pequeños, ya que la actividad se extenderá durante toda la mañana, en un ambiente seguro y lleno de espíritu navideño.

El Bus de la Alegría es un evento que se repite año tras año y que crece junto a las familias cochabambinas, gracias al apoyo de empresas e instituciones que se sumaron a esta iniciativa solidaria de Red Uno de Bolivia.



¿Dónde queda Alice Park?

Llegar es muy fácil:

Desde el Sombrero de Chola, en la avenida América, baja cuatro cuadras hacia el sur .

Desde la avenida Uyuni, sube una cuadra hacia el norte y llegarás directamente a Alice Park.

