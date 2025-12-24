Sonrisas, juegos y regalos: el Bus de la Alegría conquistó Cochabamba

Show, música, baile y diversión fueron los ingredientes principales de la parada del Bus de la Alegría, que este martes llegó a Alice Park, en la ciudad de Cochabamba, para regalar momentos inolvidables a miles de niños.

Más de 3.000 pequeños asistieron al espectáculo acompañados por sus padres, hermanos, tíos y abuelos. Desde muy temprano, muchas familias llegaron al lugar para asegurar un buen espacio y no perderse ninguna de las actividades preparadas para ellos.

Durante la jornada, los niños disfrutaron de un delicioso desayuno, recibieron regalos y participaron de un espectáculo pensado especialmente para ellos. Los asistentes destacaron la organización de Red Uno y El Mañanero, que hicieron posible una experiencia llena de alegría y entretenimiento.

Uno de los momentos más aplaudidos fue el show de canes de la Policía Boliviana, cuyos protagonistas interactuaron con los niños y despertaron sonrisas y aplausos. Además, se realizaron juegos recreativos y dinámicas que mantuvieron a los pequeños activos y entusiasmados.

El escenario de Alice Park se llenó de magia con la aparición del mítico Grinch, que protagonizó un espectáculo inmersivo y se convirtió en uno de los personajes más buscados para las fotos.

La jornada cerró con un momento especial, cuando los niños y sus familias pudieron compartir, tomarse fotografías y saludar a los presentadores de El Mañanero y a los actores del show, llevándose no solo regalos, sino también recuerdos imborrables.

Algunas imágenes del show:

