Sabores Bolivianos de Red Uno es un programa que, además de destacar la gastronomía nacional con cocina en vivo, visitas a restaurantes y los mercados, donde se realiza la venta popular de comida, también se destaca por la picardía de sus presentadores.

Un hecho que no pasó desapercibido en el programa, fue el look que utilizó Grisel el pasado martes, pues “sin querer queriendo”, llegó a convertirse en ‘La Chava del 8’.

Alan notó el parecido del vestuario de la presentadora con el protagonista de la serie emitida por Red Uno, y mencionó su parecido, y ella contó que fue lo que pasó, y que, aunque no era su intención, su look, resultó espectacular.

“Es como cuando eliges una ropa, no te pruebas y en tu mente armas el look pensándolo de una manera, sales apurada, y los zapatos no eran para este look, eran los que dejaba en mi auto, y me olvidé, y encontré estos zapatos que son de Lucas, pero están bien, lo que importa es la actitud”, decía Grisel a momento de contar el divertido momento.

Sus compañeros señalaron que su atuendo estaba hermoso y que le quedaba espectacular.

