TEMAS DE HOY:
Mujer muere atropellada Joven agredido a machetazos Conductor ebrio

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡En tres idiomas! Conoce la faceta de Grisel Quiroga como presentadora de noticias

La imagen de ‘Sabores Bolivianos’ y ‘La Gran Batalla’, dejó a todos boquiabiertos con su profesionalismo.

Silvia Sanchez

08/09/2025 10:20

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Grisel Quiroga, que se ha convertido en la imagen de ‘Sabores Bolivianos’ y ‘La Gran Batalla’ de Red Uno, y en los últimos días, también mostró su profesionalismo, al mostrarnos su faceta como presentadora de noticias.

Grisel fue la invitada especial del programa ‘Dueños de la Tarde’, donde estuvo como anfitriona, y durante su participación en los momentos de conversación y análisis, le sugirieron realizar el papel de presentadora de noticias, y lo hizo perfectamente, pese a que ella explicó que era bastante sensible.

Pero Grisel sorprendió y dejó boquiabiertos a todos, pues no solo presentó noticias locales de manera profesional, sino, lo hizo en tres idiomas: castellano, inglés y portugués.

Todos quedaron impactados, y la felicitaron por el excelente trabajo que realiza.

A continuación, puedes revivir este momento del programa ‘Dueños de la Tarde’:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD