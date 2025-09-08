¡En tres idiomas! Conoce la faceta de Grisel Quiroga como presentadora de noticias

Grisel Quiroga, que se ha convertido en la imagen de ‘Sabores Bolivianos’ y ‘La Gran Batalla’ de Red Uno, y en los últimos días, también mostró su profesionalismo, al mostrarnos su faceta como presentadora de noticias.

Grisel fue la invitada especial del programa ‘Dueños de la Tarde’, donde estuvo como anfitriona, y durante su participación en los momentos de conversación y análisis, le sugirieron realizar el papel de presentadora de noticias, y lo hizo perfectamente, pese a que ella explicó que era bastante sensible.

Pero Grisel sorprendió y dejó boquiabiertos a todos, pues no solo presentó noticias locales de manera profesional, sino, lo hizo en tres idiomas: castellano, inglés y portugués.

Todos quedaron impactados, y la felicitaron por el excelente trabajo que realiza.

A continuación, puedes revivir este momento del programa ‘Dueños de la Tarde’:

