¡En tres idiomas! Conoce la faceta de Grisel Quiroga como presentadora de noticias

La imagen de ‘Sabores Bolivianos’ y ‘La Gran Batalla’, dejó a todos boquiabiertos con su profesionalismo.
08/09/2025 10:20
Escuchar esta nota
Grisel Quiroga, que se ha convertido en la imagen de ‘Sabores Bolivianos’ y ‘La Gran Batalla’ de Red Uno, y en los últimos días, también mostró su profesionalismo, al mostrarnos su faceta como presentadora de noticias.
Grisel fue la invitada especial del programa ‘Dueños de la Tarde’, donde estuvo como anfitriona, y durante su participación en los momentos de conversación y análisis, le sugirieron realizar el papel de presentadora de noticias, y lo hizo perfectamente, pese a que ella explicó que era bastante sensible.
Pero Grisel sorprendió y dejó boquiabiertos a todos, pues no solo presentó noticias locales de manera profesional, sino, lo hizo en tres idiomas: castellano, inglés y portugués.
Todos quedaron impactados, y la felicitaron por el excelente trabajo que realiza.
A continuación, puedes revivir este momento del programa ‘Dueños de la Tarde’:
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
14:30
17:00
18:00
10:00
12:25
14:00
14:30
17:00
18:00