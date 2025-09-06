¡Terrible! Apuñaló a su novio porque no pudo revisarle el celular

El terrible hecho se registró en Brasil, donde una joven de 20 años, asesinó a su pareja con una puñalada en el pecho, después de que su novio, de 32 años, se negara a entregarle su teléfono que ella quería revisar.

La víctima, identificada como Jonas, celebraba su cumpleaños con amigos y familiares cuando ocurrió la tragedia, ya que, al finalizar la fiesta, comenzó una discusión entre la pareja porque él se negó a darle acceso a su celular.

Fue entonces que la joven reaccionó violentamente y lo apuñaló provocando su muerte, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, pero no resistió y murió.

La mujer confesó el hecho y fue detenida por la policía de Bahía en Brasil.

