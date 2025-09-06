Identifican a los dos jóvenes acribillados dentro de un vehículo en Entre Ríos, Cochabamba

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama, continúa con el proceso de investigación acerca de la violenta muerte de dos personas en el municipio de Entre Ríos, trópico de Cochabamba.

Los dos jóvenes fueron identificados como Jhonny P.M. de 19 años edad y Jhon Deybi A.C. Condori de 19 años edad, ambos tenían heridas por impacto de arma de fuego.

Mientras el proceso de investigación de desarrolla, se busca establecer si las víctimas tenían o no, antecedentes de narcotráfico, ya que, en una de las hipótesis, se cree que se trata de un ajuste de cuentas.

“La investigación está en curso. Las muertes se produjeron por heridas de arma de fuego y responden a ajustes de cuentas que ocurren en el mundo delictivo”, informó previamente el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

Preliminarmente, se considera que tres personas habrían descendido de otro motorizado y abrieron fuego en contra de las víctimas, las cuales no pudieron salir del motorizado, lugar donde fallecieron.

