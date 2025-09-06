TEMAS DE HOY:
¡Cónocela! Ella es María Pía Stancov, la Reina de Santa Cruz 2025

Su presentación se realizó en la Quinta Municipal durante la mañana de este sábado.

Silvia Sanchez

06/09/2025 11:25

La Reina de Santa Cruz 2025, es el título que ahora engalana María Pía Stancov Parada, que, con solo 18 años, representa a la belleza y tradiciones cruceñas, y este sábado fue presentada en la Quinta Municipal.

María Pía es una jovencita destaca en diversas áreas, realiza deportes como el boxeo, fútbol, gimnasia, toca la guitarra, y además es bailarina de ballet

La hermosa jovencita es solidaria y cuenta con la Fundación Filantropía, cuyas tres letras finales hacen referencia a su nombre. Es activista de Operación Sonrisa y embajadora de Austin Soccer Bolivia, un programa internacional para niños autistas.

La Reina de Santa Cruz 2025, formará parte de la tradicional Serenata a Santa Cruz, que a la vez cumple 42 años el 23 de septiembre, para que posteriormente se desate la fiesta grande que conmemora el aniversario de la bella tierra cruceña.

