¡Cónocela! Ella es María Pía Stancov, la Reina de Santa Cruz 2025

La Reina de Santa Cruz 2025, es el título que ahora engalana María Pía Stancov Parada, que, con solo 18 años, representa a la belleza y tradiciones cruceñas, y este sábado fue presentada en la Quinta Municipal.

María Pía es una jovencita destaca en diversas áreas, realiza deportes como el boxeo, fútbol, gimnasia, toca la guitarra, y además es bailarina de ballet

La hermosa jovencita es solidaria y cuenta con la Fundación Filantropía, cuyas tres letras finales hacen referencia a su nombre. Es activista de Operación Sonrisa y embajadora de Austin Soccer Bolivia, un programa internacional para niños autistas.

La Reina de Santa Cruz 2025, formará parte de la tradicional Serenata a Santa Cruz, que a la vez cumple 42 años el 23 de septiembre, para que posteriormente se desate la fiesta grande que conmemora el aniversario de la bella tierra cruceña.

