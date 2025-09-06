¡Es tiempo de solidaridad! Ñembi Guasu está en llamas y se necesita ayuda para combatir el fuego

Bomberos, voluntarios, comunidades y organizaciones convocan a la solidaridad para frenar la emergencia.
06/09/2025 10:44
La emergencia en el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, en la Autonomía Indígena Charagua Iyambae, crece y ahora necesita ayuda de la población para que bomberos forestales, guardaparques y voluntarios, puedan afrontar el fuego y sofocarlo.
Actualmente, en la zona trabajan más de 100 personas, quienes siguen agotando todos los medios para poder frenar la emergencia que ya ha consumido más de 1.000 hectáreas.
El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua Iyambae, activó mecanismos de respuesta para facilitar los trabajos que permitan frenar el avance de las llamas, la zona, fue declarada en desastre.
Desde las organizaciones que conforman la Plataforma de Colaboración para el Paisaje Pantanal–Chaco: Fundación CERAI, Fundación Natura, NATIVA, ORE, Pew y WWF Bolivia, invitan a la población a sumarse con su solidaridad.
Se necesita con urgencia:
Puntos de colecta:
Cada aporte permite sostener a los equipos en el terreno y proteger uno de los patrimonios naturales más valiosos del Gran Chaco.
El Ñembi Guasu ya sufrió en 2019 uno de los incendios más severos y hoy vuelve a estar en riesgo.
