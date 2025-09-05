TEMAS DE HOY:
Dos hombres fueron hallados sin vida y con impactos de bala dentro de un vehículo en Entre Ríos

Las víctimas presentaban heridas compatibles con proyectiles de arma de fuego y fueron encontrados sentados dentro del vehículo, que también evidenciaba múltiples daños por los disparos.

Silvia Sanchez

05/09/2025 17:45

Escuchar esta nota

Un hecho violento se registró la tarde de este viernes en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba, donde dos hombres fueron hallados sin vida al interior de un vehículo con múltiples impactos de bala.

Según los primeros reportes, vecinos de la zona conocida como Panadería alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos. Minutos después, descubrieron un motorizado con los vidrios destrozados y los cuerpos en su interior.

El personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladó al lugar, verificó el hecho y procedió con el levantamiento legal de los cadáveres.

Las víctimas, dos varones, presentaban heridas compatibles con proyectiles de arma de fuego y fueron encontrados sentados dentro del vehículo, que también evidenciaba múltiples daños por los disparos.

 

