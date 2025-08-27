La tranquilidad de un encuentro de fútbol barrial terminó en terror la noche del martes en Rosario en el país vecino de Argentina. En el barrio Empalme Graneros, un hombre ingresó a una cancha y abrió fuego contra un grupo de jóvenes que disputaban un partido, dejando como saldo cinco heridos de bala.

Según el reporte, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30, cuando los disparos desataron la desesperación de quienes se encontraban en el lugar, que corrieron en busca de refugio. Cuatro de los afectados fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y uno al Hospital Alberdi. Entre las víctimas se encuentra un menor de edad que recibió un impacto en la mano, mientras que los otros jóvenes sufrieron lesiones en brazos y piernas de distinta gravedad.

De acuerdo con datos preliminares, todos permanecen internados bajo control médico, pero fuera de riesgo vital. La investigación busca esclarecer los motivos del ataque, ya que no se identificaron antecedentes de conflictos entre las víctimas y el agresor. La Fiscalía ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y pericias balísticas para dar con el responsable.

El violento episodio se suma a otro ocurrido apenas diez días atrás, cuando un hombre perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en Pueblo Esther, también en la zona de Rosario, cuando se dirigía a presenciar un partido de fútbol.

