Una joven se salvó de sufrir un grave accidente este miércoles en Wellington, Nueva Zelanda, luego de que una potente y repentina ráfaga de viento la derribara y la arrastrara incontrolablemente hacia el medio de una transitada carretera.

El dramático momento fue capturado en video. En las imágenes se observa a la mujer sosteniendo un bolso y caminando por la acera. Al intentar cruzar la calle, un viento "feroz" la golpea con tal intensidad que la hace perder el equilibrio instantáneamente. La joven cae de bruces sobre el asfalto y es empujada por la fuerza del aire a lo largo del paso de cebra y directamente hacia el carril de circulación.

Afortunadamente, la rápida reacción de los conductores fue crucial. Los vehículos lograron detenerse a tiempo antes de alcanzar a la mujer, que quedó tendida en la vía.

Tras la caída, la joven se incorpora lentamente, recogiendo sus pertenencias esparcidas por el suelo, y logra salir por su propio pie de la carretera, confirmando que, a pesar del susto y la caída, no sufrió lesiones graves. El video se ha vuelto viral, sirviendo como una impactante advertencia sobre la fuerza de los vientos en la capital neozelandesa, conocida por sus condiciones climáticas extremas.

