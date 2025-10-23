La superestrella global Shakira sorprendió a sus millones de seguidores con el lanzamiento de una nueva y esperada versión de su himno mundial "Hips Don't Lie", esta vez en colaboración con el cantautor británico Ed Sheeran y el artista colombiano Beéle.

El tema es el plato fuerte del episodio especial "Spotify Anniversaries", que se estrenó este miércoles en exclusiva en la plataforma musical para conmemorar las trayectorias de dos de sus álbumes más icónicos: el 30º aniversario de "Pies Descalzos" y el 20º de "Oral Fixation Vol. 2".

Un teaser oficial confirmó el dueto con Ed Sheeran, quien acompaña a la barranquillera con su distintiva guitarra acústica, reviviendo una colaboración que ya habían compartido en la banda sonora de Zootopia 2. El video también reveló la participación sorpresa del reguetonero colombiano Beéle, elevando aún más la expectativa sobre este remake.

Una celebración de hitos globales

Según un comunicado de la agencia de la artista, la nueva edición de "Spotify Anniversaries" no solo ofrecerá nuevas versiones de hits como "Antología", "Día de Enero" y, por supuesto, "Hips Don't Lie", sino que también incluirá a Shakira compartiendo historias inéditas sobre la creación y el impacto de estos álbumes que definieron su carrera.

La plataforma destacó que el impacto de estos discos continúa resonando en todas las generaciones: más del 50 % de las reproducciones de "Oral Fixation" provienen de oyentes menores de 30 años, y "Pies Descalzos" es popular entre el público de 30 a 44 años. En conjunto, ambos álbumes superan los 6.100 millones de reproducciones globales, siendo México el país que más los escucha, superando incluso a su natal Colombia.

Recuerdos detrás del éxito

Shakira rememoró recientemente en The Tonight Show with Jimmy Fallon la audacia detrás del éxito original de "Hips Don't Lie". Contó cómo tuvo que convencer al presidente de Sony Music en 2005 para detener la impresión de miles de discos y poder incluir la canción, una adaptación del tema "Dance Like This" de Wyclef Jean, en el último momento en "Oral Fixation Vol. 2". La apuesta se convirtió en un acierto histórico, llevando a la canción a encabezar el Hot 100 de Billboard y consolidando a la colombiana en el mercado estadounidense.

En sus redes sociales, Shakira se dirigió a sus seguidores con un emotivo mensaje: "This edition of Spotify Anniversary is dedicated to all my fans around the world. Thank you for celebrating with me these two albums that changed everything for me and for so many. ¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral!".

Este lanzamiento musical llega en un momento cumbre, ya que la artista se prepara para continuar con la tercera etapa de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour” con fechas confirmadas en Sudamérica entre octubre y diciembre, incluyendo países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

