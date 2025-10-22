TEMAS DE HOY:
La Comisión de Economía debatirá la ley corta propuesta por cívicos de Santa Cruz

La Cámara de Diputados no incluyó el proyecto en el orden del día de la sesión plenaria convocada para este miércoles, motivo por el cual el análisis continuará inicialmente en el seno de la comisión encargada.

Hans Franco

22/10/2025 10:00

Foto: Los cívicos de Santa Cruz presentaron proyecto para importar combustibles (Archivo)
La Paz

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados debatirá en las próximas horas el proyecto de ley corta, excepcional y transitoria que busca garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en el país ante la situación de emergencia que atraviesan distintos sectores productivos y de transporte.

La Cámara de Diputados no incluyó este proyecto en el orden del día de la sesión plenaria convocada para este miércoles, motivo por el cual el análisis continuará inicialmente en el seno de la comisión encargada.

El proyecto, que fue presentado por representantes cívicos y sectores empresariales, plantea medidas excepcionales para permitir la importación directa de combustibles por parte de entidades privadas y subnacionales, con el fin de evitar la escasez que afecta la cadena logística y productiva nacional.

