Paz: “Evo Morales está preocupado por las subnacionales; si hay un animal político en Bolivia, es él”

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano-PDC), manifestó en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, del medio internacional CNN, que los procesos judiciales contra el expresidente Evo Morales deben resolverse en el ámbito judicial, y no político.

Al ser consultado sobre qué acciones tomará frente al Movimiento al Socialismo (MAS) y a Evo Morales —luego de que algunos sectores lo vincularan con el oficialismo, acusando al PDC de ser “funcional al masismo”—, Paz respondió que respeta el voto del pueblo boliviano y rechazó las descalificaciones políticas.

“Evo Morales está preocupado por las subnacionales. Si hay un animal político en Bolivia, es Evo Morales. Se generó un proceso y todos debemos respetar el voto del boliviano. Si alguien quiere calificarlo de voto masista, es otra cosa, pero el voto boliviano se dio, tuvo una opción y se dividió. Entonces, si hubo voto masista para Samuel (Doria Medina), para Tuto (Quiroga) y para Rodrigo, porque ahí manejaban dos tercios del Parlamento, o este es un paquete de masistas en todos los partidos, o Bolivia definió de forma diferente”, manifestó Paz.

El presidente electo sostuvo que es inaceptable juzgar un momento tan importante de decisión política, recordando que los resultados electorales reflejaron la voluntad del pueblo. Explicó que el voto del MAS se dispersó entre distintas opciones políticas, incluyendo a Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y él mismo, y que ello demuestra una decisión diversa del electorado.

Respecto a los procesos judiciales que pesan contra Evo Morales, Paz afirmó que estos deben resolverse conforme a la ley:

“Evo tiene una condición especial, y es que el Estado no le aplicó el rigor de la norma, porque este gobierno, al igual que los últimos 20 años, permitió que la ley no se aplique como debe aplicarse”, señaló.

Paz añadió que confía en las señales que está dando el Poder Judicial en algunos casos recientes, y aseguró que su administración hará un seguimiento permanente para garantizar que la justicia actúe con independencia.

“La justicia caerá sobre aquellos que tengan que responder ante la ley, sea Evo Morales, o se llame Juan o Pepe”, concluyó el mandatario electo.

