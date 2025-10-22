Paz afirma que no invitará a su toma de posesión a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba

El presidente electo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, aseguró que a su ceremonia de asunción no invitará a los mencionados mandatarios, argumentando que su gobierno basará las relaciones exteriores en principios democráticos.

“Nosotros somos un país democrático. Si bien existen relaciones diplomáticas que deben ser respetadas, hay condiciones previas. Nuestra condición de relacionamiento es sobre la base de la democracia”, manifestó Paz.

Durante la entrevista con el periodista Fernando del Rincón del medio internacional CNN, Paz fue consultado sobre si consideraba o no democráticos a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“No, tendrán otra condición con la que yo no comparto. Tengo una posición crítica respecto a lo que fue el proceso de Cuba. Claramente sus regímenes no son democráticos. Yo no quisiera que mi país fuera ninguno de esos tres”, afirmó el presidente electo.

