Madre denuncia que una mujer agredió física y verbalmente a su hijo de 14 años en el barrio Los Cusis, Santa Cruz

Según la denuncia de Sabina S.S., madre del menor agredido, el hecho se produjo cuando su hijo se encontraba atendiendo un minimercado. Una mujer lo habría agredido física y verbalmente después de que el adolescente le pidiera a su hija que pagara un producto que había tomado sin cancelar.

De acuerdo con el relato de la madre, una niña ingresó al negocio y tomó un producto (un jugo) sin realizar el pago. El menor le pidió que no se llevara el artículo sin pagarlo, momento en el cual la madre de la niña ingresó al lugar de manera agresiva, increpó al joven y le propinó un manazo.

“Una mujer le pegó a mi hijo. Fui a reclamarle y me trató mal. Mi hijo me contó que su hija entró a la venta, sacó un producto sin pagar y él solo le dijo que no lo hiciera. Por eso la mujer le pegó. No tiene derecho a agredir a un niño”, relató la madre del adolescente.

La denunciante exige justicia y que las autoridades tomen cartas en el asunto, señalando que su hijo se encuentra afectado por la agresión sufrida mientras cumplía con su labor en el negocio familiar.

“Yo solo pido que se haga justicia. Ella no puede pegar a niños ajenos, mi hijo tiene 14 años, es menor de edad. A veces ayuda a su tía en la venta y fue ahí donde ocurrió todo”, afirmó.

Imágenes de las cámaras de seguridad del minimercado muestran el momento exacto de la agresión, donde se observa cómo la mujer actúa de forma alterada. La familia pide a las autoridades que se investigue el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play