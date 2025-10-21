¡Cuentista del tío! Capturan a un sujeto que estafaba en La Paz, Oruro y Cochabamba

La Policía capturó este lunes en La Paz a un sujeto acusado de estafa. Según la denuncia, engañaba a sus víctimas con falsas promesas de contratos laborales o comerciales para luego despojarlas de su dinero y pertenencias. El individuo utilizaba el conocido “cuento del tío”, un modus operandi que, además de La Paz, habría replicado en las ciudades de Oruro y Cochabamba.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre ofrecía a sus víctimas supuestos contratos para la provisión de alimentos o servicios con distintas instituciones. Durante el proceso de engaño, lograba sustraer dinero y teléfonos celulares.

“El sujeto les sonsacaba dinero a través de lo que conocemos como el ‘cuento del tío’. Incluso trasladaba a sus víctimas a diferentes instituciones bancarias para hacer más creíble el engaño”, informó un jefe policial.

El último hecho se registró en una zona comercial de la ciudad de La Paz. El individuo convenció a una mujer de que podía facilitarle un contrato con una entidad bancaria. Ella le entregó dinero y su teléfono para que supuestamente tomara una fotografía de un formulario; sin embargo, una vez en posesión del aparato, el hombre huyó del lugar con el dinero y el celular.

Las investigaciones preliminares revelan que el mismo modus operandi habría sido utilizado en tres departamentos, La Paz, Cochabamba y Oruro, donde se identificaron varias víctimas.

El sujeto fue aprehendido en flagrancia dentro de una entidad financiera y ahora se encuentra bajo investigación por el delito de estafa. La Policía recomendó a la población no dejarse engañar por este tipo de delincuentes que recurren a engaños y falsos ofrecimientos para cometer robos.

