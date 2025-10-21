TEMAS DE HOY:
Robo en domicilio accidente de tránsito Robo a mano armada

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fingieron ser empleados de una empresa de luz, ingresaron a una casa y robaron $us 50.000

Dos delincuentes que se hacían pasar por trabajadores de una compañía eléctrica fueron capturados en Oruro tras sustraer una importante suma de dinero de un inmueble. La víctima, dedicada al comercio los reconoció.

Red Uno de Bolivia

20/10/2025 22:46

Foto: Red Uno
Oruro

Escuchar esta nota

El robo fue denunciado por la víctima el 9 de septiembre, quien informó que en su domicilio guardaba 50.000 dólares y una mochila con dinero en bolivianos. Al volver de su trabajo notó que la cerradura de su vivienda estaba forzada.

“El hecho fue denunciado como robo agravado. La víctima se dedica al comercio de calzado y ropa, y había reunido importantes sumas de dinero que le fueron sustraídas”, manifestó el fiscal de materia, Robert Adrián Pacheco.

Tras iniciar la investigación, los efectivos del DACI lograron identificar un vehículo motorizado vinculado al hecho. A través del seguimiento del consumo de gasolina, pudieron rastrear los desplazamientos del automóvil, que se movía entre La Paz y Oruro, y procedieron a su secuestro.

Los delincuentes habían instalado cámaras de seguridad artesanales, controlables desde celulares, con las que aparentemente realizaban un seguimiento de las viviendas a las que planeaban sustraer dinero.

Una vez capturados, los sospechosos fueron sometidos a un desfile identificativo, donde la víctima los reconoció. Ambos quedaron aprehendidos, y la Policía continúa con las investigaciones pertinentes ante el hecho que generó alarma en la población.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD