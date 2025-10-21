Fingieron ser empleados de una empresa de luz, ingresaron a una casa y robaron $us 50.000

El robo fue denunciado por la víctima el 9 de septiembre, quien informó que en su domicilio guardaba 50.000 dólares y una mochila con dinero en bolivianos. Al volver de su trabajo notó que la cerradura de su vivienda estaba forzada.

“El hecho fue denunciado como robo agravado. La víctima se dedica al comercio de calzado y ropa, y había reunido importantes sumas de dinero que le fueron sustraídas”, manifestó el fiscal de materia, Robert Adrián Pacheco.

Tras iniciar la investigación, los efectivos del DACI lograron identificar un vehículo motorizado vinculado al hecho. A través del seguimiento del consumo de gasolina, pudieron rastrear los desplazamientos del automóvil, que se movía entre La Paz y Oruro, y procedieron a su secuestro.

Los delincuentes habían instalado cámaras de seguridad artesanales, controlables desde celulares, con las que aparentemente realizaban un seguimiento de las viviendas a las que planeaban sustraer dinero.

Una vez capturados, los sospechosos fueron sometidos a un desfile identificativo, donde la víctima los reconoció. Ambos quedaron aprehendidos, y la Policía continúa con las investigaciones pertinentes ante el hecho que generó alarma en la población.

