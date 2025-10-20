Interpol capturó a 9 personas con notificación roja durante jornada electoral

Durante la jornada electoral de este domingo, la Interpol Bolivia capturó a nueve personas con notificaciones rojas, informó el director nacional de Interpol, coronel Juan Carlos Bazoalto.

“El día domingo se aprehendió a nueve personas: tres en La Paz, tres en Santa Cruz y una en los departamentos de Tarija, Potosí y Chuquisaca. Estas personas eran buscadas por la justicia de países como Argentina, Chile y España”, precisó la autoridad.

Las detenciones se realizaron tras un operativo coordinado en los nueve departamentos, en cumplimiento de planes dispuestos por el Comando General de la Policía. Todos los aprehendidos estaban plenamente identificados y fueron capturados tras emitir su voto.

“Todos ejercieron su derecho al voto, se les entregó su certificado de sufragio y posteriormente se procedió a su aprehensión conforme al protocolo nacional e internacional”, explicó Bazoalto.

Entre los detenidos, tres ciudadanos eran requeridos por Argentina, uno por Chile y otro por España. Interpol Bolivia ya notificó oficialmente a los países solicitantes para activar los trámites de extradición.

Los delitos por los que eran buscados incluyen agresiones sexuales, violación a menores, tráfico de drogas, tráfico de armas y estafa.

“Esperamos que en los próximos días se inicien formalmente los procesos de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes”, añadió Bazoalto.

Mira la programación en Red Uno Play