La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado, sostuvo este lunes una videollamada con el presidente electo Rodrigo Paz, durante la cual intercambiaron felicitaciones tras conocerse los resultados preliminares que lo confirman como ganador de la segunda vuelta electoral.

Durante el diálogo, Paz invitó a Machado a participar en el acto de transmisión de mando que se realizará el próximo 8 de noviembre. La dirigente venezolana agradeció la invitación y expresó su deseo de asistir, aunque advirtió que su viaje dependerá de la situación política y social de su país.

“Felicitaciones por Dios. Si hasta el 8 de noviembre Venezuela está encausada, sería un honor para mí poder estar allí (en Bolivia); sería mi primer viaje fuera de Venezuela en 12 años”, afirmó Machado.

Por su parte, Rodrigo Paz expresó su respaldo a la lucha de Machado por la recuperación democrática de Venezuela y recordó que él también vivió en el exilio en ese país.

“Ten en nosotros la voluntad de sumarnos a la lucha por recuperar la democracia en Venezuela. Son momentos muy difíciles; aquí (en Bolivia) hemos dado un gran paso. Los bolivianos me han dado el honor, y aquí estamos para sumarnos a la lucha por Venezuela y por las democracias latinoamericanas”, manifestó.

El contacto se produjo pocas horas después de que el Tribunal Supremo Electoral informara que, según los resultados preliminares, el candidato del PDC, Rodrigo Paz, obtuvo el 54,49% de los votos frente al 45,51% alcanzado por Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre.

