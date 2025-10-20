TEMAS DE HOY:
Gianni Infantino conversó con Rodrigo Paz, en la inauguración de la 'Casa de la Verde'

El presidente de la FIFA se encontró con el presidente y vicepresidente electos de Bolivia, en el evento donde se inaugura el centro de entrenamientos de la Federación Boliviana de Fútbol.  

Martin Suarez Vargas

20/10/2025 17:31

La Paz, Bolivia.

Se sentaron juntos y se los vio conversando fluida y amenamente. Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y el presidente recientemente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, se encontraron en la inauguración de la 'Casa de la Verde' en La Paz. También estaba presente el vicepresidente electo Edmand Lara. 

El mandamás del fútbol mundial arribó este lunes en un vuelo privado a La Paz y se dirigió a la inauguración de la infraestructura ubicada en la urbanización Terrazas de Achumani. 

Otras personalidades presentes fueron el vicepresidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el considerado "mejor árbitro de todos los tiempos", el italiano Pierluigi Collina y exjugadores de la selección boliviana que clasificó al Mundial de 1994, como Marco Antonio Etcheverry, Miguel Rimba, Juan Manuel Peña y Marco Sandy. 

