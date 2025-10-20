VIDEO: Ladrón roba coche, pero lo devuelve al descubrir un bebé dentro

En un incidente sorprendente ocurrido en Florida (Estados Unidos), un hombre sustrajo un automóvil de una gasolinera, pero apenas unos segundos después regresó para devolverlo. La razón, un bebé de 1 año estaba sentado en el asiento trasero del vehículo.

Según las autoridades, el ladrón se disculpó con la madre del pequeño, asegurando que jamás habría cometido el robo de haber sabido que el menor se encontraba dentro.

A pesar de la devolución y las disculpas, la Policía detuvo al hombre, quien ahora se encuentra tras las rejas sin derecho a fianza mientras enfrenta cargos por robo de vehículo.

El hecho fue captado en video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando asombro y preocupación entre los internautas por la seguridad de los menores.

Mira el video:

