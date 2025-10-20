TEMAS DE HOY:
Alianza Libre Petardo tensión

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Ladrón roba coche, pero lo devuelve al descubrir un bebé dentro

Un robo inesperado en Florida terminó en arrepentimiento cuando el ladrón se percató de la presencia de un menor en el vehículo.

Ligia Portillo

20/10/2025 8:55

VIDEO: Ladrón roba coche, pero lo devuelve al descubrir un bebé dentro. Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Escuchar esta nota

En un incidente sorprendente ocurrido en Florida (Estados Unidos), un hombre sustrajo un automóvil de una gasolinera, pero apenas unos segundos después regresó para devolverlo. La razón, un bebé de 1 año estaba sentado en el asiento trasero del vehículo.

Según las autoridades, el ladrón se disculpó con la madre del pequeño, asegurando que jamás habría cometido el robo de haber sabido que el menor se encontraba dentro.

A pesar de la devolución y las disculpas, la Policía detuvo al hombre, quien ahora se encuentra tras las rejas sin derecho a fianza mientras enfrenta cargos por robo de vehículo.

El hecho fue captado en video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando asombro y preocupación entre los internautas por la seguridad de los menores.

Mira el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD