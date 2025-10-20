¡No votó! Estos son los pasos para tramitar el certificado de exención

Desde tempranas horas de este lunes, decenas de ciudadanos llegaron al Tribunal Electoral Departamental (TED) de su departamento para tramitar su certificado de impedimento de sufragio, documento oficial que avala la ausencia de votación por razones de fuerza mayor o fortuita.

Entre los motivos que impidieron a los ciudadanos emitir su voto destacan la falta de combustible, emergencias familiares y actividades laborales. Uno de los transportistas consultados indicó que no pudo votar debido al desabastecimiento de diésel. Otra ciudadana explicó que no llegó a su mesa electoral en Tarija por atender a su hijo enfermo. Un artesano proveniente de La Paz detalló que estaba participando en una feria y, por ello, no pudo acudir a su lugar de votación.

El certificado de impedimento es el único documento reconocido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para justificar la inasistencia al voto y evitar sanciones de hasta 550 bolivianos, además de garantizar que los ciudadanos puedan realizar trámites bancarios y otros procedimientos administrativos.

Requisitos para tramitar el certificado de impedimento:

- Registro de contacto: correo electrónico y número de teléfono en caso de trámite virtual.

- Documentación de respaldo según la causa (por ejemplo, certificado médico, comprobante de viaje, o constancia laboral).

- Justificación de la inasistencia al voto: puede ser una emergencia familiar, laboral, de salud o cualquier otra situación de fuerza mayor o fortuita.

- Formulario de solicitud proporcionado por el Tribunal Electoral Departamental.

- Documento de identidad vigente (cédula de identidad o pasaporte).

El TED informó que el trámite puede realizarse presencialmente, mostrando la documentación que respalde la razón de la ausencia, o virtualmente a través de la página oficial: impedimentos.oep.org.bo, donde los ciudadanos deben registrar un correo electrónico y número de teléfono para recibir un código de verificación y completar el procedimiento en línea.

El TSE y los tribunales departamentales reiteran que contar con este certificado es fundamental para estar al día con las obligaciones electorales y evitar multas posteriores.

