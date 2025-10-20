Rodrigo Paz coordina con Luis Arce y alista la transición de mando

El presidente electo, Rodrigo Paz, junto al vicepresidente electo, Edmand Lara, informó que conversó con el presidente Luis Arce para comenzar a trabajar con el gobierno en la transición ordenada antes de que asuman el poder el próximo sábado 8 de noviembre.

“Hablé con el presidente Arce, hemos coordinado que, con el Ministerio de la Presidencia, junto al Ministerio de Exteriores serían los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos”. Aclaró que ya se tiene un gabinete establecido y esos cuadros no serán parte de la transición.

En la oportunidad convocó a la Alianza Libre a evitar la confrontación y anunció que esta semana visitará a diferentes instituciones para extender la mano y que se unan al próximo gobierno “no seamos mezquinos con la democracia y la patria”, señaló.

Rodrigo dijo que conversó el gobierno de los Estados Unidos, además de otros países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina para que puedan colaborar desde el 8 de noviembre para el abastecimiento de combustibles, “estamos coordinando de la mejor manera para que llegue ese tan necesario hidrocarburo, gasolina y diésel y poder darle a partir de ello tranquilidad a la población”.

En la oportunidad Edmand Lara lamentó algunos actos violentos la jornada del domingo tras conocerse los resultados electorales parciales y convocó a la unidad y reconciliación porque Bolivia necesita salir adelante.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play