Atacó a su madre y quemó con agua caliente a dos policías que fueron a detenerlo

Un violento episodio se registró la tarde del sábado en el barrio Villa Corina, en Córdoba, Argentina, donde un hombre de 43 años atacó a su madre y agredió con agua caliente a dos policías que acudieron a detenerlo.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Federico Rauch al 2000, luego de que los vecinos alertaran a la Policía por un caso de violencia familiar. Al llegar al lugar, los efectivos fueron sorprendidos por el agresor, quien les arrojó un balde con agua caliente para evitar su aprehensión, según el reporte de medios locales.

Como consecuencia del ataque, dos policías resultaron con quemaduras: uno en los antebrazos y brazo, mientras que el otro sufrió heridas en el rostro y fue derivado a un oftalmólogo por una posible lesión ocular.

La mujer agredida, de 78 años, fue trasladada al Hospital Italiano, donde los médicos confirmaron que presentaba heridas en el ojo izquierdo y la espalda.

El hombre fue finalmente reducido con el uso de un químico y trasladado a una comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia. La fiscalía investiga el hecho como violencia familiar y lesiones a funcionarios públicos.

