Presidente Boric felicita a Rodrigo Paz por su triunfo y reafirma cooperación entre ambos países

El mandatario chileno destacó la participación democrática del pueblo boliviano y expresó su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales.

Silvia Sanchez

19/10/2025 23:05

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó este domingo al mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales, un resultado que marca el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) en el país altiplánico.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Boric saludó el proceso democrático vivido en Bolivia y reafirmó la voluntad de su gobierno de profundizar la cooperación bilateral.

“Felicito al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas. Desde Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos”, escribió el mandatario chileno.

De acuerdo con los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 97,86% de las mesas escrutadas, Rodrigo Paz obtenía el 54,61% de los votos, mientras que su contendor, Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, alcanzaba el 45,39%.

