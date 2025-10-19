Marco Pumari emite su voto en Potosí y pide al nuevo gobierno respetar el litio

Marco Antonio Pumari emitió su voto este domingo en un recinto electoral del departamento de Potosí, y tras sufragar, dirigió un mensaje al próximo mandatario, enfocándose en la defensa de los recursos naturales de su región y la urgencia de reestructurar el sistema judicial boliviano.

El litio de potosí "no se toca"

El exlíder cívico fue enfático al exigir al futuro presidente que "respete la promesa" hecha al departamento de Potosí respecto a sus recursos naturales.

"El litio no se toca sin el conocimiento de nuestro departamento. Potosí tiene todo el derecho de industrializarse, desarrollarse a partir de sus recursos naturales", declaró Pumari. Además, demandó que el nuevo gobierno, que asumirá en noviembre, "profundice las autonomías" y sea un gobierno "para todos los bolivianos".

Urge el retorno del Estado de Derecho y la reforma judicial

El líder potosino señaló que una de las "tareas fundamentales del próximo gobierno" debe ser la reestructuración del sistema de justicia, exigiendo que "de una vez por todas se debe de hacer los cambios trascendentales".

Pumari argumentó que los actuales "operadores" de justicia "más son militantes de un partido político que verdaderos jueces o fiscales", situación que ha afectado al Estado de derecho en Bolivia.

Llamado al voto activo

Al referirse a la jornada electoral, Pumari la calificó como una "elección histórica" por ser la primera vez que Bolivia define a su presidente en una segunda vuelta.

Hizo un llamado directo a la ciudadanía a no abstenerse: "Prohibido hoy quedarse en casa, todos debemos salir a las urnas, debemos ir a definir al próximo presidente de todos los bolivianos". Instó a la población a "apoyar a la mejor opción" para que, a partir del resultado, el país pueda lograr su "transformación... a un estado de derecho".

Mira la programación en Red Uno Play