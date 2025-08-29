TEMAS DE HOY:
Pumari enfrentará audiencia este viernes por caso TED en Potosí

Marco Antonio Pumari cumple más de 40 meses en detención preventiva por el caso de la quema del TED. Su defensa pide su liberación por vulneración de plazos procesales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/08/2025 21:38

Foto: APG Bolivia
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

Este viernes a las 10:00 se llevará a cabo una audiencia clave para el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, quien busca obtener cesación a la detención preventiva que cumple desde hace más de tres años en el penal de Cantumarca.

La audiencia se realizará en medio de estrictas medidas de seguridad, debido a que coincide con la entrada folclórica de Chutillos, una festividad tradicional en la región. La sede judicial está ubicada sobre la avenida Sevilla, una de las principales vías del recorrido cultural.

La defensa de Pumari argumenta que su detención preventiva ya ha superado los 40 meses, sobrepasando los plazos legales establecidos. Además, sostiene que el proceso por el que fue encarcelado, la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) durante la crisis política de 2019, no cuenta con pruebas suficientes para mantener su encierro.

Se prevé que el exdirigente sea trasladado desde el penal cerca de las 9:00, para evitar complicaciones logísticas en la zona. La Policía ya fue notificada y tomará previsiones en el perímetro judicial.

Se estima que la audiencia concluya entre el mediodía y la 1 de la tarde, aunque dependerá del desarrollo de los alegatos. No se descarta presencia de seguidores o movilización ciudadana en las afueras del juzgado.

 

