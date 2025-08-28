TEMAS DE HOY:
Video: ¡Libertad, libertad! En medio de aplausos y algarabía, así llegó Marco Pumari a Potosí

El exlíder cívico llegó este miércoles al penal de Cantumarca, donde fue recibido por familiares y simpatizantes. Su audiencia será el viernes.

Jhovana Cahuasa

27/08/2025 20:30

Foto: Red Uno
Potosí

El exlíder cívico Marco Antonio Pumari llegó este miércoles alrededor de las 19:45 al departamento de Potosí, tras ser trasladado desde el penal de San Pedro, en La Paz, hasta Cantumarca.

En el lugar lo esperaban familiares, amigos y simpatizantes, quienes lo recibieron con gritos de libertad en las afueras del penal. En medio de la emoción, Pumari respondió con un gesto de saludo hacia las personas que se dieron cita, generando un momento cargado de simbolismo.

Pumari permanecerá en el penal de Cantumarca hasta el viernes, cuando se instale la audiencia de suspensión de medidas cautelares, programada para las 10:00 horas, donde se definirá su situación jurídica.

 

