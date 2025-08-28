Video: ¡Libertad, libertad! En medio de aplausos y algarabía, así llegó Marco Pumari a Potosí

El exlíder cívico Marco Antonio Pumari llegó este miércoles alrededor de las 19:45 al departamento de Potosí, tras ser trasladado desde el penal de San Pedro, en La Paz, hasta Cantumarca.

En el lugar lo esperaban familiares, amigos y simpatizantes, quienes lo recibieron con gritos de libertad en las afueras del penal. En medio de la emoción, Pumari respondió con un gesto de saludo hacia las personas que se dieron cita, generando un momento cargado de simbolismo.

Pumari permanecerá en el penal de Cantumarca hasta el viernes, cuando se instale la audiencia de suspensión de medidas cautelares, programada para las 10:00 horas, donde se definirá su situación jurídica.

Mira la programación en Red Uno Play