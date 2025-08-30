“El 2019 hubo fraude, el pueblo lo sabe”, dijo Marco Pumari tras salir del penal de Cantumarca

Marco Pumari salió del Penal de Cantumarca este viernes por la noche, tras que el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí resolvió concederle la detención domiciliaria en el caso de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí durante los sucesos del año 2019.

“Se ha utilizado la justicia como un aparato coercitivo para atrapar a todo aquel que opina distinto, a todos los que van en contra de algunas decisiones de autoridades políticas que han ido en contra del pueblo. El 2019 hubo fraude y el pueblo lo sabe y lo vamos a ratificar, no tenemos miedo”, manifestó Pumari.

Pumari fue recibido en medio de ovaciones y aplausos por parte de familiares, dirigentes y amigos que lo esperaban en las afueras de la cárcel de Cantumarca.

“Quiero agradecer a toda la población boliviana, por todas las muestras de solidaridad durante todo este tiempo, con mi persona, con mi familia, y con todas las personas en especial, con quienes fuimos atacadas, secuestradas. Hay personas que en este momento se encuentran en la clandestinidad, exiliadas, que defendieron la democracia y se mantienen entre rejas”, afirmó Pumari.

Señaló que la población boliviana es testigo, y víctima de todo lo que sucedió en el país, y dijo que este hecho tiene que cambiar, lamentó que se haya manejado a la justicia como un aparato coercitivo, para atrapar a todo aquel que opina distinto.

“No tenemos miedo, el gobierno se ha equivocado, si pretendía derrumbarnos y derrotarnos no señores, nos encontramos más fortalecidos de pie y con la cabeza en alto, porque hemos luchado por el pueblo y obedeciendo al pueblo”, afirmó Pumari.

El exlíder cívico agregó que se siente orgulloso de haber sido presidente del Comité Cívico Potosinista, y dijo que lo asumió con valentía.

Mira la programación en Red Uno Play