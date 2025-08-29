TEMAS DE HOY:
Nacionales

“Llegando a Santa Cruz, retomamos funciones”, dijo Camacho tras ingresar al aeropuerto de El Alto

El gobernador Luis Fernando Camacho abordó un vuelo chárter rumbo a Santa Cruz. Antes de partir, se despidió de La Paz agradeciendo el cariño de quienes lo apoyaron y afirmó que llegará para asumir sus funciones.

Jhovana Cahuasa

29/08/2025 16:58

Al promediar las 16:20 de este viernes, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ingresó al aeropuerto de El Alto para partir rumbo a su departamento.

Camacho estuvo acompañado por una comitiva que también viajó en el mismo vuelo. Antes de abordar, declaró a los medios que se dirigirá directamente a la Gobernación de Santa Cruz para retomar sus funciones.

Llegando a Santa Cruz, retomamos funciones, ahí estaremos firmes esperando a mi gente con ese cariño”, afirmó el gobernador.

El ingreso de Camacho al aeropuerto fue acompañado de aplausos y vítores de personas que se apostaron en el lugar. Previamente, a lo largo de un tramo de la Autopista La Paz–El Alto, vecinos y transeúntes lo saludaron durante su paso.

Mucha gente lo saludó en la Autopista, este es el pueblo paceño, este es el pueblo boliviano, el pueblo que respeta al gobernador Camacho y el que quiere”, manifestó su abogado, Martín Camacho.

 

 

El gobernador cruceño ya se encuentra en vuelo rumbo a Santa Cruz, tras obtener su libertad después de casi tres años en el penal de Chonchocoro.

