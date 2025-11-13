Camacho destaca la respuesta del Gobierno ante la escasez de combustibles

Las filas en los surtidores de combustible persisten, aunque no se observan tan extensas como en semanas anteriores. Los choferes han notado una ligera mejoría en el suministro, lo que ha generado expectativas positivas en torno al anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre la distribución de carburantes.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, destacó que ya se ha observado la llegada de combustible a la ciudad y a La Paz, señalando que esto representa una respuesta clara del gobierno frente a la escasez que afectó al país.

“Ya hay combustible en Santa Cruz y también lo he visto en La Paz; se está empezando a dar un mensaje de respuesta respecto al compromiso del presidente”, afirmó.

Camacho consideró que los esfuerzos del actual gobierno contrastan con la gestión anterior, que, según él, mostró incapacidad para brindar soluciones al sector.

El gobernador calificó la situación como un mensaje positivo de cambio, resaltando la rapidez con la que se comenzaron a implementar medidas para normalizar el abastecimiento de combustibles.

