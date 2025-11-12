Gobernador Camacho plantea agenda de 15 puntos al Gobierno en apoyo a Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó este miércoles que sostuvo una reunión con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, para abordar una amplia agenda de temas prioritarios para el departamento, entre ellos la situación institucional de la Gobernación, los proyectos en ejecución con el UPRE y el impulso al Hub Viru Viru.

“Hemos empezado a hablar primero sobre la Gobernación, la situación real que vive la Gobernación, el UPRE que es la institución con la que se ha trabajado. De la misma manera está el interino de tierras y también el tema del Hub Viru Viru. Había 15 temas que tocar, las necesidades de Santa Cruz y coordinar con el ministro Lupo para que se nos pueda dar una explicación y consolidar ese 50%”, explicó Camacho en rueda de prensa.

Durante el encuentro, el Gobernador solicitó colaboración del Gobierno central para facilitar el acceso a mejores condiciones crediticias y viabilizar nuevas obras de infraestructura en beneficio del departamento.

Asimismo, anunció que en los próximos días se prevé una reunión con el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, para conocer en detalle el alcance de la propuesta “50/50” presentada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, que plantea una nueva distribución de los recursos fiscales entre el Estado central y los gobiernos subnacionales.

Camacho destacó también el cumplimiento del compromiso presidencial sobre el abastecimiento de combustibles, resaltando que la normalización del suministro contribuye a estabilizar las actividades productivas y el transporte en Santa Cruz.

“El presidente ha cumplido su palabra respecto al abastecimiento de combustibles, y eso es fundamental para que el aparato productivo del país no se detenga”, remarcó.

Finalmente, el Gobernador expresó su disposición a mantener una relación de coordinación y diálogo institucional con el Gobierno nacional, orientada a garantizar el desarrollo económico y social de Santa Cruz, dentro del marco del respeto mutuo y la cooperación intergubernamental.

