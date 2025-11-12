Gobiernos subnacionales buscan diálogo con Rodrigo Paz para analizar propuesta “50/50”

Alcaldías y gobernaciones de todo el país manifestaron su interés en reunirse con el presidente Rodrigo Paz Pereira para conocer en detalle los pilares de la propuesta gubernamental “50/50”, una iniciativa que plantea una nueva distribución de los recursos fiscales entre el Estado central, las regiones y los municipios.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, destacó que la propuesta presidencial, que busca que el Estado conserve el 50% de los ingresos nacionales y el otro 50% se destine a los gobiernos subnacionales, requiere una evaluación técnica profunda antes de su implementación.

“Hoy, el Estado sólo devuelve el 12% de lo que recauda a las regiones y municipios; el 88% se queda en el nivel central y se gasta en empresas deficitarias. Ese esquema genera un desequilibrio estructural en la gestión de las gobernaciones y alcaldías”, explicó Arias.

Como ejemplo, el burgomaestre paceño mencionó el sector salud, cuyo presupuesto asciende a 30.000 millones de bolivianos. “De esos 30.000 millones, el 95% se destina a sueldos y salarios, y ni siquiera a médicos o enfermeras, sino a personal administrativo”, señaló.

En ese contexto, Arias planteó una interrogante clave sobre la propuesta gubernamental:

“Cuando se dice que se transferirá el 50%, ¿se trata de 15.000 millones de bolivianos o de 15.000 personas con nombre y apellido? Es decir, ¿nos van a pasar los recursos o también al personal que hoy depende del Ministerio?”, cuestionó.

El Alcalde remarcó que la redistribución de competencias y recursos debe estar acompañada por un diálogo profundo entre el nivel central y los gobiernos autónomos. “Más que hacer afirmaciones, estoy planteando los temas que debemos discutir con el presidente y sus ministros”, añadió.

Asimismo, Arias confirmó que ya solicitó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, coordinar una reunión conjunta con el presidente Paz Pereira para analizar la propuesta “50/50”.

“Queremos conocer cómo se implementará esta política y qué implicaciones reales tendrá para los municipios y gobernaciones. Es una idea interesante, pero debe traducirse en reglas claras, sostenibilidad financiera y corresponsabilidad institucional”, concluyó Arias.

La propuesta “50/50” es uno de los ejes del nuevo modelo económico descentralizado impulsado por el Gobierno nacional, que busca fortalecer la autonomía regional y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

