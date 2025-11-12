Bloque de mayoría del Senado presidirá seis de las diez comisiones, minoría tendrá cuatro

El bloque de mayoría de la Cámara de Senadores, conformado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Unidad, asumirá la presidencia de seis de las diez comisiones permanentes, mientras que el bloque de minoría, integrado por Alianza Libre y APB-Súmate, encabezará cuatro, informó el senador del PDC Wilder Véliz.

La conformación oficial de las 10 comisiones y 20 comités está programada para este jueves a las 09:00, durante la segunda sesión ordinaria del Senado, en la que se completará la estructura orgánica para el nuevo periodo legislativo iniciado el 8 de noviembre.

“El Reglamento de la Cámara de Senadores establece que al bloque mayoritario le corresponden seis comisiones y al bloque minoritario, cuatro”, precisó Véliz, quien agregó que en la designación se priorizará la idoneidad profesional y la experiencia técnica de los legisladores.

De acuerdo con la normativa vigente, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana estará conformada íntegramente por representantes del bloque de mayoría, en este caso, del PDC y Alianza Unidad.

Desde la oposición, la senadora Tomasa Yarhui, de Alianza Libre, subrayó la importancia de acelerar la conformación de las comisiones para iniciar cuanto antes el trabajo legislativo.

“Lo que quiere el país es que trabajemos leyes: la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, las normas que garanticen las elecciones subnacionales, leyes de hidrocarburos y de movimiento económico. Debieran ya apresurarse estos temas”, manifestó Yarhui.

De manera paralela, la Cámara de Diputados también celebrará este jueves desde las 08:00 su primera sesión ordinaria, con el propósito de conformar sus 12 comisiones y 37 comités permanentes.

Conforme a su reglamento, en Diputados el bloque de mayoría ocupará nueve de las doce presidencias de comisión, mientras que el bloque de minoría presidirá tres. Las secretarías se asignarán de manera proporcional a la representación política de cada bloque.

Con la conformación de las comisiones en ambas cámaras, la Asamblea Legislativa Plurinacional dará inicio pleno a su agenda de trabajo, que incluye temas prioritarios como la recomposición del Órgano Electoral Plurinacional, la agenda económica nacional y el impulso a nuevas normas estructurales.

Con información de ABI.

