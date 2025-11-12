Senado avanza en acuerdos para conformar comisiones y comités

La primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Soledad Chapetón (Alianza Unidad), informó este miércoles que ya se definieron los nombres y las comisiones que encabezarán en la Cámara Alta como bloque de mayoría, en el marco del proceso de conformación de las 10 comisiones y 20 comités permanentes.

“Hay sesión el jueves, ya los jefes de bancada han trabajado en los acuerdos políticos que son necesarios para avanzar y darle celeridad a este trabajo”, señaló Chapetón en conferencia de prensa, aunque evitó dar detalles sobre los nombres o las áreas que presidirá su fuerza política.

La legisladora destacó que el proceso se desarrolla en cumplimiento del reglamento de la Cámara de Senadores, que garantiza la representación de todas las fuerzas políticas en la estructura legislativa. “Se va a cumplir el reglamento, y cada fuerza tendrá presencia en las comisiones y comités permanentes”, afirmó.

En la Cámara Alta, el bloque de mayoría está conformado por las bancadas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Unidad, mientras que el bloque de minoría lo integran la Alianza Libre y la agrupación APB-Súmate, esta última con una sola representante.

De acuerdo con el reglamento interno, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana deberá estar conformada íntegramente por senadores del bloque de mayoría.

A diferencia del Senado, en la Cámara de Diputados los acuerdos aún no se han cerrado. Los jefes de bancada tienen prevista una reunión este miércoles para definir la distribución de las 12 comisiones y los comités correspondientes.

En esta instancia, el bloque de mayoría está compuesto igualmente por el PDC y la Alianza Unidad, mientras que el bloque de minoría lo integran Alianza Libre, Alianza Popular (AP), APB-Súmate, MAS-IPSP y el Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate.

Con información de ABI.

